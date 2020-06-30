Экс-форвард «Ак Барса» и «Трактора» Андрей Попов может завершить карьеру в 31 год

Экс-форвард «Ак Барса» и «Трактора» Андрей Попов близок к завершению карьеры, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Андрей Попов является членом клуба Валерия Белоусова, составленного из хоккеистов, забросивших 100 и более шайб за «Трактор». В сезоне-2014/2015 болельщики признали его лучшим игроком «Трактора». В минувшем сезоне 31-летний нападающий принял участие 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив пять шайб и сделав три результативные передачи при показателе полезности "-8".

Также за карьеру в КХЛ опытный форвард защищал цвета «Ак Барса». В общей сложности в КХЛ российский нападающий провёл 646 матчей, в которых забросил 117 шайб и сделал 97 голевых передач при полезности "+6".