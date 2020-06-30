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Артюхин: никогда не буду играть до последнего, до каталова. Завершу, если не буду успевать

Артюхин: никогда не буду играть до последнего, до каталова. Завершу, если не буду успевать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин прокомментировал продление контракта с подмосковным клубом.

«Рад, что всё так сложилось в этом году. Рад играть за клуб, который дал мне дорогу в хоккейную жизнь. Для меня честь играть за «Витязь». В прошлом сезоне у нас сложилась хорошая команда, отличный коллектив. Атмосфера в раздевалке комфортная, даже после проигрышей тренеры пытались создать позитивный фон. Так что выбор очевиден.

Ягр и сейчас играет, а ему 48! Всё крайне индивидуально. Всё зависит от физического состояния, силы духа. Как буду играть в 37-летнем возрасте? Как и в 25! Чувствую себя в форме. Решил так: если не буду где-то успевать, завершу. Никогда не буду играть до последнего, до каталова. Пойму, время пришло. И закончу», — цитирует Артюхина пресс-служба подольского клуба.

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