Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

У НХЛ осталось четыре претендента на проведение матчей плей-офф

У НХЛ осталось четыре претендента на проведение матчей плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Четыре города в данный момент претендуют на проведение матчей Кубка Стэнли после возобновления сезона НХЛ. Это Эдмонтон, Торонто, Лас-Вегас и Чикаго, утверждает инсайдер TSN Боб Маккензи.

При этом Маккензи отмечает, что официальное объявление можно ждать сегодня, при этом его не удивит, если сообщение будет отложено, пока НХЛ и профсоюз не договорятся о протоколе и условиях четвёртой фазы возвращения к соревнованиям. Инсайдер подчёркивает, что в таком случае отсрочка, возможно, в меньшей степени связана с выбором городов и станет в основном результатом того, что требуется проделать большую работу по финализации протоколов.

Напомним, что плей-офф НХЛ пройдет в двух городах. За Кубок Стэнли в этом сезоне поборются 24 команды, каждый город примет по 12 команд.

Источник: на проведение матчей плей-офф НХЛ претендуют пять городов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020