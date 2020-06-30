У НХЛ осталось четыре претендента на проведение матчей плей-офф

Четыре города в данный момент претендуют на проведение матчей Кубка Стэнли после возобновления сезона НХЛ. Это Эдмонтон, Торонто, Лас-Вегас и Чикаго, утверждает инсайдер TSN Боб Маккензи.
При этом Маккензи отмечает, что официальное объявление можно ждать сегодня, при этом его не удивит, если сообщение будет отложено, пока НХЛ и профсоюз не договорятся о протоколе и условиях четвёртой фазы возвращения к соревнованиям. Инсайдер подчёркивает, что в таком случае отсрочка, возможно, в меньшей степени связана с выбором городов и станет в основном результатом того, что требуется проделать большую работу по финализации протоколов.
Напомним, что плей-офф НХЛ пройдет в двух городах. За Кубок Стэнли в этом сезоне поборются 24 команды, каждый город примет по 12 команд.
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