У НХЛ осталось четыре претендента на проведение матчей плей-офф

Четыре города в данный момент претендуют на проведение матчей Кубка Стэнли после возобновления сезона НХЛ. Это Эдмонтон, Торонто, Лас-Вегас и Чикаго, утверждает инсайдер TSN Боб Маккензи.



При этом Маккензи отмечает, что официальное объявление можно ждать сегодня, при этом его не удивит, если сообщение будет отложено, пока НХЛ и профсоюз не договорятся о протоколе и условиях четвёртой фазы возвращения к соревнованиям. Инсайдер подчёркивает, что в таком случае отсрочка, возможно, в меньшей степени связана с выбором городов и станет в основном результатом того, что требуется проделать большую работу по финализации протоколов.



Напомним, что плей-офф НХЛ пройдет в двух городах. За Кубок Стэнли в этом сезоне поборются 24 команды, каждый город примет по 12 команд.

Источник: на проведение матчей плей-офф НХЛ претендуют пять городов