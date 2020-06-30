Кравцов — о критике: говорят и пишут странные вещи. Тут ещё Вайсфельд высказался

Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

«Все приложения со спортивными новостями удалил, стараюсь ничего не читать лишнего, а сконцентрироваться на работе, но ведь всё равно не всегда это получается. А говорят и пишут какие-то странные вещи. То я играть не умею, то закончу скоро. Кошмар. Тут ещё Леонид Вайсфельд высказался.

У меня был хороший сезон в «Тракторе». Я набрал 21 балл в чемпионате, который складывался для нас не лучшим образом. Помните, сначала всем проигрывали с разгромными результатами, а потом поменялся тренер, и команда стала строиться. Не думаю, что в том возрасте у меня была плохая статистика.

Видимо, сейчас у меня такой сложный период, который надо пережить, преодолеть. И стараюсь. Опять же для меня огромный вызов — приглашение в состав «Рейнджерс» на доигровку сезона. Не хочется всё время просидеть на трибуне, огромное желание сыграть, выйти на лёд и принести пользу команде», — цитирует Кравцова «Спорт-экспресс».