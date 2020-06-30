17-летний российский форвард Петров выбран под первым номером на импорт-драфте CHL
17-летний российский нападающий Матвей Петров выбран под первым номером клубом «Норт-Бэй Баттальон» на импорт-драфте в Канадской хоккейной лиге (CHL).
В минувшем сезоне Петров дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Крыльев Советов». В 21 матче регулярного чемпионата Матвей забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "+1" и восьми минутах штрафного времени. Также Матвей провёл девять матчей за сборную России U17.
Под вторым номером выбран чешский голкипер Ян Беднар, топ-3 замкнул словацкий защитник Оливер Фатул. Импорт-драфт CHL – процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы
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