Братья Стрельцовы продолжат карьеру в «Соколе». Это клуб-партнёр «Амура» в ВХЛ

Состав «Сокола» пополнили братья-близнецы Василий и Александр Стрельцовы, сообщается в официальном «твиттере» клуба ВХЛ. Игроки заключили односторонний контракт на один сезон. Красноярский клуб является партнёром «Амура» в ВХЛ.

Последние два сезона 30-летние нападающие провели в КХЛ, защищая цвета «Адмирала». В минувшем сезоне Александр принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, забросив три шайбы и сделав четыре результативные передачи. Василий провёл 48 матчей в регулярке, в которых набрал 8 (3+5) очков.

Карьера в КХЛ: «Автомобилист» (2009-2014), «Лада» (2014-2018), «Адмирал» (2018-2020).

Александр провёл в КХЛ 448 матчей, забросив 46 шайб и сделав 53 результативные передачи.

Василий провёл в КХЛ 470 матчей, забросив 49 шайб и сделав 63 результативные передачи.