Прокопенко: хочу проверить себя в Канаде, пробиваться через российские лиги — не мой путь

Нападающий системы омского «Авангарда» Алексей Прокопенко, выбранный на импорт-драфте-2020 командой молодёжной лиги Квебека «Гатино Олимпикс», принял решение об отъезде в Северную Америку к предстоящему сезону.



«Я очень рад представившемуся шансу. Хочу сказать спасибо «Авангарду», в системе которого я отыграл три сезона, но я хочу попробовать свои силы за океаном. Это моя мечта, я с раннего возраста думал об этом. Пробиваться через российские лиги и дебютировать через несколько лет в КХЛ — это не мой путь. Я готов к трудностям, но хочу проверить себя в Канаде.



Я сам родом из Искитима, это небольшой городок в Новосибирской области. Знаю, что там собирались создавать клуб ВХЛ-Б, это здорово. Но если туда и вернусь, то только на закате карьеры», — сказал Прокопенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



Прокопенко — капитан команды омского «Авангарда» U17. В прошлом сезоне в чемпионате U17 он набрал 66 (26+40) очков в 30 матчах и дебютировал в МХЛ в «Омских ястребах», набрав 12 (8+4) баллов в 14 матчах.

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