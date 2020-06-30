Прокопенко: хочу проверить себя в Канаде, пробиваться через российские лиги — не мой путь

Нападающий системы омского «Авангарда» Алексей Прокопенко, выбранный на импорт-драфте-2020 командой молодёжной лиги Квебека «Гатино Олимпикс», принял решение об отъезде в Северную Америку к предстоящему сезону.
«Я очень рад представившемуся шансу. Хочу сказать спасибо «Авангарду», в системе которого я отыграл три сезона, но я хочу попробовать свои силы за океаном. Это моя мечта, я с раннего возраста думал об этом. Пробиваться через российские лиги и дебютировать через несколько лет в КХЛ — это не мой путь. Я готов к трудностям, но хочу проверить себя в Канаде.
Я сам родом из Искитима, это небольшой городок в Новосибирской области. Знаю, что там собирались создавать клуб ВХЛ-Б, это здорово. Но если туда и вернусь, то только на закате карьеры», — сказал Прокопенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
Прокопенко — капитан команды омского «Авангарда» U17. В прошлом сезоне в чемпионате U17 он набрал 66 (26+40) очков в 30 матчах и дебютировал в МХЛ в «Омских ястребах», набрав 12 (8+4) баллов в 14 матчах.
- 30 июня 2020
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:45
-
18:16
-
18:01
-
17:43
-
17:30
-
17:04
-
16:47
-
16:14
-
15:54
-
15:17
-
14:32
-
14:13
-
13:54
-
13:27
-
13:19
-
12:47
-
12:31
-
11:58
-
11:22
-
10:57
-
10:42
-
10:17
-
09:58
-
09:42
-
09:14
-
00:56
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:27
-
00:00
- 29 июня 2020
-
23:49