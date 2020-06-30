Источник: у игрока молодёжной команды «Салавата» выявлен коронавирус

В «Толпаре» у одного хоккеиста был выявлен коронавирус, сообщает «Горобзор.ру». Уфимский «Толпар» является молодёжной командой «Салавата Юлаева».

По информации источника, несколько игроков должны были поехать на сборы с командой, однако не смогут этого сделать в запланированный срок ввиду необходимости пройти повторный тест. В минувшем регулярном чемпионате МХЛ «Толпар», набрав 102 очка, занял первое место.

Ранее стало известно, что два хоккеиста череповецкого «Алмаза», также выступающего в Молодёжной хоккейной лиге, заразились коронавирусом. В минувшем сезоне из-за пандемии коронавируса плей-офф Молодёжной хоккейной лиги был прерван на стадии четвертьфинала второго этапа. Победитель первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года и обладатель Кубка Харламова выявлен не был. Федерация хоккея России и лига в настоящий момент обсуждают вопрос подведения итогов первенства России.