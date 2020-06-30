Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» не сможет провести сборы в Казахстане из-за коронавируса

«Барыс» не сможет провести сборы в Казахстане из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» не сможет провести предсезонные сборы в Казахстане из-за второй волны коронавируса, сообщает издание «Шайба.kz».

Сегодня, 30 июня, управление физической культуры и спорта Астаны выпустило приказ о приостановке с 1 июля любых мероприятий во всех спортивных организациях города на фоне второй волны эпидемии коронавируса. В последние дни в Казахстане зафиксирован резкий рост числа заболевших. Молодёжная команда «Барыса» должна была начать тренировочный лагерь в начале июля, основная команда – в середине месяца.

Ранее стало известно, что команды системы „Барыса“ — «Номад» и «Снежные Барсы» — продолжат выступать в ВХЛ и МХЛ соответственно. Клуб из Нур-Султана уже подал необходимые документы в лигу.

Команды системы «Барыса» в следующем сезоне примут участие в чемпионатах ВХЛ и МХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020