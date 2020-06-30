Ярославлев — о матчах без зрителей: не одобряю, что сейчас всё возобновляют. Это маразм
Голкипер «Зауралья» Евгений Ярославлев поделился мнением о возобновлении спортивных мероприятий в условиях коронавируса и проведении матчей без зрителей.
«Вообще не одобряю того, что сейчас всё возобновляют — или без зрителей, или с какими-то дистанциями для зрителей. Это маразм, без болельщиков вообще неинтересно играть. Это как будто тренировочный процесс, не более. Я за то, чтобы вся эта эпидемия наконец закончилась, а сезон начинать, когда можно будет посадить полные трибуны и играть с удовольствием.
Ограничения для спортсменов во время матчей? Если такое и сделают, то это будет только для камеры. В любом случае, в раздевалке это отследить невозможно. Так что все эти меры под большим вопросом», — цитирует Ярославлева пресс-служба ВХЛ.
- 30 июня 2020
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