Источник: НХЛ разрешила Романову, Капризову и Сорокину принять участие в плей-офф

Канадский журналист Франсуа Ганьон сообщил, что Национальная хоккейная лига дала принципиальное разрешение на участие в плей-офф-2020 игроков, которые ранее были выбраны клубами лиги на драфте.

Таким образом, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль Канадиенс») могут получить право принять участие в продолжении сезона НХЛ, если это решение будет ратифицировано. Сорокин и Капризов на данный момент не заключили контрактов с клубами НХЛ, ожидая окончательного решения лиги по допуску к плей-офф.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».