Источник: НХЛ разрешила Романову, Капризову и Сорокину принять участие в плей-офф

Канадский журналист Франсуа Ганьон сообщил, что Национальная хоккейная лига дала принципиальное разрешение на участие в плей-офф-2020 игроков, которые ранее были выбраны клубами лиги на драфте.
Таким образом, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль Канадиенс») могут получить право принять участие в продолжении сезона НХЛ, если это решение будет ратифицировано. Сорокин и Капризов на данный момент не заключили контрактов с клубами НХЛ, ожидая окончательного решения лиги по допуску к плей-офф.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 1 июля 2020
-
00:15
-
00:10
- 30 июня 2020
-
23:46
-
23:18
-
22:59
-
22:33
-
21:59
-
21:24
-
20:55
-
20:11
-
19:50
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:45
-
18:16
-
18:01
-
17:43
-
17:30
-
17:04
-
16:47
-
16:14
-
15:54
-
15:17
-
14:32
-
14:13
-
13:54
-
13:27
-
13:19
-
12:47
-
12:31
-
11:58
-
11:22
-
10:57
-
10:42