Мильштейн — о допуске драфтованных игроков до плей-офф: не могу подтвердить эту информацию

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий в НХЛ интересы голкипера Ильи Сорокина и защитника Александра Романова, прокомментировал появившуюся информацию, что Национальная хоккейная лига дала принципиальное разрешение на участие в плей-офф-2020 игроков, которые ранее были выбраны клубами лиги на драфте.

«Я не могу подтвердить эту информацию. Профсоюз игроков и руководство лиги работают над данным вопросом», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль Канадиенс») могут получить право принять участие в продолжении сезона НХЛ, если это решение будет ратифицировано. Сорокин и Капризов на данный момент не заключили контрактов с клубами НХЛ, ожидая окончательного решения лиги по допуску к плей-офф.