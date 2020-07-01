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Канадские города Торонто и Эдмонтон лидируют в борьбе за право принять матчи плей-офф НХЛ

Канадские города Торонто и Эдмонтон лидируют в борьбе за право принять матчи плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Канадские города Торонто и Эдмонтон лидируют в борьбе за право принять матчи плей-офф НХЛ, сообщают североамериканские инсайдеры Франк Серавалли и Боб Маккензи.

Подчёркивается, что канадские города стали фаворитами в этой борьбе после того, как в Америке произошло резкое увеличение числа заражений коронавирусом за последнее время. В том числе был рост заражений был зафиксирован и в Лас-Вегасе, который долгое время считался главным претендентом.

Напомним, что плей-офф НХЛ пройдёт в двух городах. За Кубок Стэнли в этом сезоне поборются 24 команды, каждый город примет по 12 команд. Ранее сообщалось, что четыре города в данный момент претендуют на проведение матчей Кубка Стэнли после возобновления сезона НХЛ. Это Эдмонтон, Торонто, Лас-Вегас и Чикаго.

У НХЛ осталось четыре претендента на проведение матчей плей-офф
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