Канадские города Торонто и Эдмонтон лидируют в борьбе за право принять матчи плей-офф НХЛ, сообщают североамериканские инсайдеры Франк Серавалли и Боб Маккензи.
Подчёркивается, что канадские города стали фаворитами в этой борьбе после того, как в Америке произошло резкое увеличение числа заражений коронавирусом за последнее время. В том числе был рост заражений был зафиксирован и в Лас-Вегасе, который долгое время считался главным претендентом.
Напомним, что плей-офф НХЛ пройдёт в двух городах. За Кубок Стэнли в этом сезоне поборются 24 команды, каждый город примет по 12 команд. Ранее сообщалось, что четыре города в данный момент претендуют на проведение матчей Кубка Стэнли после возобновления сезона НХЛ. Это Эдмонтон, Торонто, Лас-Вегас и Чикаго.
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