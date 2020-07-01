МХЛ объявила об отмене в 2020 году Кубка мира среди молодёжных команд

Молодёжная хоккейная лига в официальном «твиттере» организации объявила об отмене в 2020 году Кубка мира среди молодёжных команд.

Кубок мира среди молодёжных клубных команд — ежегодный турнир по хоккею с шайбой, который проводится с 2011 года, а с 2012 года под эгидой ИИХФ. В 2019 году победителем турнира стал «Локо». В финальном матче ярославская команда переиграла сборную Альберты (3:0).

Счёт был открыт на 15-й минуте первого периода — удачным броском отметился форвард «железнодорожников» Григорий Денисенко. Во втором периоде ярославцы упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Никиты Аноховского. В концовке встречи Денисенко поставил точку, оформив дубль. Сухой матч на счету голкипера «Локомотива» Владислава Окоряка.