Шведский нападающий Лилья заработает около 25 млн рублей за сезон в «Барысе»

Стали известны подробности контракта нападающего Якоба Лильи с «Барысом». Зарплата хоккеиста составит около 25 млн рублей за сезон, сообщает «Спорт Бизнес Online». Соглашение с 26-летним шведом рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.

Этот сезон стал дебютным для Лильи в НХЛ. Якоб провёл 37 матчей в регулярном чемпионате за «Коламбус», набрав 5 (2+3) очков. Годом ранее Лилья стал лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», набрав 37 (12+25) очков в 52 матчах чемпионата Швеции. В 19 встречах плей-офф отметился 8 (3+5) баллами, а его команда завоевала серебряные медали. В сезоне-2018/2019 Лилья дебютировал в сборной Швеции, проведя ряд матчей на этапах Евротура.

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