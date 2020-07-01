Шведский нападающий Лилья заработает около 25 млн рублей за сезон в «Барысе»
Стали известны подробности контракта нападающего Якоба Лильи с «Барысом». Зарплата хоккеиста составит около 25 млн рублей за сезон, сообщает «Спорт Бизнес Online». Соглашение с 26-летним шведом рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.
Этот сезон стал дебютным для Лильи в НХЛ. Якоб провёл 37 матчей в регулярном чемпионате за «Коламбус», набрав 5 (2+3) очков. Годом ранее Лилья стал лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», набрав 37 (12+25) очков в 52 матчах чемпионата Швеции. В 19 встречах плей-офф отметился 8 (3+5) баллами, а его команда завоевала серебряные медали. В сезоне-2018/2019 Лилья дебютировал в сборной Швеции, проведя ряд матчей на этапах Евротура.
Видео о новичках КХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Лилья: КХЛ является очень сильной лигой, а про «Барыс» слышал только хорошие вещи
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