В НХЛ назвали недостоверной информацию о разрешении зарегистрировать контракты на плей-офф

НХЛ не планирует разрешать командам регистрировать контракты задрафтованных игроков на нынешний сезон. Ранее о такой возможности сообщил журналист Франсуа Ганьон в «Твиттере». Позднее он удалил своё сообщение и уточнил, что дело ещё не улажено до конца.
По информации издания The Athletic, в НХЛ эту информацию назвали недостоверной. Аналогичной позиции придерживаются не только в руководстве лиги, но и в профсоюзе игроков. Слухи опроверг и источник из команды «Миннесота Уайлд».
Если бы лига разрешила зарегистрировать новых игроков перед плей-офф, то российские хоккеисты Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль Канадиенс») могли бы получить право принять участие в продолжении сезона НХЛ.
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