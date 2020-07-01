Тренер форвардов «Амура»: Якупова видим с братьями Зогорна, Пьянова – в двух звеньях

Тренер нападающих «Амура» Павел Торгаев оценил селекцию клуба в межсезонье. Хабаровский клуб выменял из «Витязя» форварда Наиля Якупова, а также продлил контракты с братьями Томашем и Гинеком Зогорной, а также братьями Владиславом и Вячеславом Ушениным.

«Качественное приобретение – Пьянов. Валентин – форвард, который полезен и в центре, и на фланге, и в большинстве, и в других ситуациях. Универсальные качества очень ценятся в современном хоккее, поэтому видим Пьянова в двух звеньях. Возможны разные варианты и с Якуповым, в том числе по обмену. Но если клубу удастся Наиля сохранить, то это готовый снайпер для первого звена – в связке с братьями Зогорна.



Другая сыгранная тройка – братья Ушенины и Горшков. Интересна связка Рассказов — Пьянов – на её основе можно формировать и третье звено, и первое. Также в третьей-четвёртой тройках просматривается ряд вариантов», – цитирует Торгаева Russia-Hockey.