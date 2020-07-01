Дамба — о расизме: проблема кроется в детском хоккее и методах воспитания игроков

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба высказался о расизме в детском хоккее.

«Думаю, что выражу общее мнение – мы все любим хоккей. Он помог нам, нашим семьям. Многие люди, наши друзья, родные выиграли от этого. Это лучшая игра в мире, но всё-таки в её основе есть проблема. Она кроется в детском хоккее и методах воспитания хоккеистов. Мы объединились ради борьбы с ней и понимаем, что должны быть примером для молодёжи, должны развивать хоккей.



Мы хотим двигаться вперёд шаг за шагом. Надеемся, что лет через десять или 20 расизма не будет вообще. Тогда мы вспомним, что было. Сегодняшние дети, наши внуки скажут: «Посмотрите, с чем им пришлось иметь дело. Сейчас ничего этого нет», – цитирует Дамбу пресс-служба НХЛ.