Нападающий молодёжной сборной Беларуси Алистров перешёл в минское «Динамо»
Нападающий Владимир Алистров подписал двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Соглашение рассчитано на один год.
В 2018 году Алистров помог сборной Беларуси выйти в четвертьфинал юниорского чемпионата мира. На том турнире Владимир набрал 7 очков (3+4) в пяти матчах. Позже Алистров выступал за молодёжную сборную, в составе которой на двух чемпионатах мира в дивизионе 1А в общей сложности провёл 10 матчей и набрал 10 (3+7) очков.
Успешное выступление на юниорском ЧМ позволило Владимиру пробиться в клуб WHL «Эдмонтон Ойл Кингз». Нападающий отыграл в Западной хоккейной лиге последние два сезона. 19-летний форвард сыграл 135 матчей, набрав 78 (31+47) очков.
Защитник Илья Соловьёв подписал контракт с минским «Динамо»
- 1 июля 2020
-
11:11
-
10:33
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:10
-
09:02
-
00:38
-
00:15
-
00:10
- 30 июня 2020
-
23:46
-
23:18
-
22:59
-
22:33
-
21:59
-
21:24
-
20:55
-
20:11
-
19:50
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:45
-
18:16
-
18:01
-
17:43
-
17:30
-
17:04
-
16:47
-
16:14
-
15:54
-
15:17
-
14:32
-
14:13
-
13:54
Партнерский контент