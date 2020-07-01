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Нападающий молодёжной сборной Беларуси Алистров перешёл в минское «Динамо»

Нападающий молодёжной сборной Беларуси Алистров перешёл в минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Владимир Алистров подписал двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В 2018 году Алистров помог сборной Беларуси выйти в четвертьфинал юниорского чемпионата мира. На том турнире Владимир набрал 7 очков (3+4) в пяти матчах. Позже Алистров выступал за молодёжную сборную, в составе которой на двух чемпионатах мира в дивизионе 1А в общей сложности провёл 10 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

Успешное выступление на юниорском ЧМ позволило Владимиру пробиться в клуб WHL «Эдмонтон Ойл Кингз». Нападающий отыграл в Западной хоккейной лиге последние два сезона. 19-летний форвард сыграл 135 матчей, набрав 78 (31+47) очков.

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