Президент КХЛ: на данный момент мы надеемся, что болельщики будут на матчах

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с проведением чемпионата в новом сезоне в условиях пандемии коронавируса.
«Начать сезон планируем со 2 сентября, об этом уже уведомлены все команды. На данном этапе есть сложности, но надеемся, к сентябрю ситуация, происходящая сейчас во всем мире, урегулируется. Также мы понимаем сложности с иностранными игроками, испытывающими проблемы с получением виз, чтобы прилететь вовремя.
Мы активно взаимодействуем с Министерством спорта и Министерством иностранных дел, чтобы как можно скорее решить ситуацию. Все обращения, что сейчас получаем от клубов, рассматриваем, помогаем. Разрабатываем рекомендации для клубов, чтобы они могли начать предсезонку уже в середине июля, и игроки были в здравии и не могли причинить друг другу никакого вреда.
Сейчас наблюдаем за нашими коллегами из других видов спорта. За ситуацией в регионах и за границей: важно, что там будет происходить, поскольку у нас есть иностранные команды. На данный момент мы надеемся, что болельщики будут на трибунах, все уже соскучились по хоккею и хотят получать удовольствие от игры", — цитирует Морозова Forbes.
- 1 июля 2020
-
11:11
-
10:33
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:10
-
09:02
-
00:38
-
00:15
-
00:10
- 30 июня 2020
-
23:46
-
23:18
-
22:59
-
22:33
-
21:59
-
21:24
-
20:55
-
20:11
-
19:50
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:45
-
18:16
-
18:01
-
17:43
-
17:30
-
17:04
-
16:47
-
16:14
-
15:54
-
15:17
-
14:32
-
14:13
-
13:54