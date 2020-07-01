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Президент КХЛ: на данный момент мы надеемся, что болельщики будут на матчах

Президент КХЛ: на данный момент мы надеемся, что болельщики будут на матчах
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с проведением чемпионата в новом сезоне в условиях пандемии коронавируса.

«Начать сезон планируем со 2 сентября, об этом уже уведомлены все команды. На данном этапе есть сложности, но надеемся, к сентябрю ситуация, происходящая сейчас во всем мире, урегулируется. Также мы понимаем сложности с иностранными игроками, испытывающими проблемы с получением виз, чтобы прилететь вовремя.

Мы активно взаимодействуем с Министерством спорта и Министерством иностранных дел, чтобы как можно скорее решить ситуацию. Все обращения, что сейчас получаем от клубов, рассматриваем, помогаем. Разрабатываем рекомендации для клубов, чтобы они могли начать предсезонку уже в середине июля, и игроки были в здравии и не могли причинить друг другу никакого вреда.

Сейчас наблюдаем за нашими коллегами из других видов спорта. За ситуацией в регионах и за границей: важно, что там будет происходить, поскольку у нас есть иностранные команды. На данный момент мы надеемся, что болельщики будут на трибунах, все уже соскучились по хоккею и хотят получать удовольствие от игры", — цитирует Морозова Forbes.

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