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Морозов — о расширении КХЛ: интересны Корея, Япония, Франция, Швеция, Германия и Англия

Морозов — о расширении КХЛ: интересны Корея, Япония, Франция, Швеция, Германия и Англия
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о возможном расширении лиги за счёт вступления в неё иностранных клубов.

«Европейский рынок, конечно, наиболее интересен, но и азиатский нельзя забывать. Мы давно работаем в этом ключе, интересны многие страны – Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Корея, Япония. Мы работаем во всех этих направлениях.

КХЛ также проводила в прошлом сезоне «КХЛ World Games», наши топовые команды играли в Давосе. Мы показываем лигу так, чтобы это было привлекательно максимальному количеству зрителей, на следующий сезон планировали открыть для себя ещё два новых места, но вмешалась пандемия», – приводятся слова Морозова на сайте Forbes.

Президент КХЛ: на данный момент мы надеемся, что болельщики будут на матчах
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