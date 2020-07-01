Фридман: НХЛ может участвовать в Олимпиаде-2022 — нужно финансовое соглашение с МОК

Известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.
«В настоящее время у игроков масса противоречивых эмоций относительно будущих решений. Поэтому я бы соврал, если бы сказал, что точно знаю, что будет с участием НХЛ в Олимпиаде-2022. Но путь к участию в Играх есть. Насколько я понимаю, игроки НХЛ будут участвовать в Олимпиаде-2022, если будет заключён новый коллективный договор с лигой и будет существовать финансовое соглашение с МОК.
Перед пандемией Международный олимпийский комитет заявлял, что рассмотрит эти стимулы для НХЛ, чтобы вернуть лучших хоккеистов на Олимпийские игры. Мы ожидаем, что ясность в этом вопросе наступит после нескольких дней переговоров — участие в Олимпиаде может стать частью нового коллективного соглашения», — отметил Фридман.
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