П. Буре: удивило, насколько Быков спокойный тренер. Я бы клюшку о борт сломал как минимум

Чемпион мира Павел Буре поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России и ряда клубов КХЛ Вячеславе Быкове. Российский наставник тренировал ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА.

«Я всегда удивляюсь тренерам, как они стоят на скамейке и не показывают эмоций. За последнее время меня очень сильно удивил Слава Быков, который тренировал на высочайшем уровне, добился огромных успехов. Но насколько он всегда был спокойный.



Когда я его вижу, говорю: «Я бы в этом моменте взял клюшку и как минимум о борт её сломал. А ты стоишь! Но я тебя знаю с 16 лет, понимаю, что ты переживаешь, но не показываешь это». Я бы, наверное, так не смог, это отдельный талант», – сказал Буре в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте Федерации хоккея России.