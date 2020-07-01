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П. Буре: удивило, насколько Быков спокойный тренер. Я бы клюшку о борт сломал как минимум

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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П. Буре: удивило, насколько Быков спокойный тренер. Я бы клюшку о борт сломал как минимум
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Чемпион мира Павел Буре поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России и ряда клубов КХЛ Вячеславе Быкове. Российский наставник тренировал ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА.

«Я всегда удивляюсь тренерам, как они стоят на скамейке и не показывают эмоций. За последнее время меня очень сильно удивил Слава Быков, который тренировал на высочайшем уровне, добился огромных успехов. Но насколько он всегда был спокойный.

Когда я его вижу, говорю: «Я бы в этом моменте взял клюшку и как минимум о борт её сломал. А ты стоишь! Но я тебя знаю с 16 лет, понимаю, что ты переживаешь, но не показываешь это». Я бы, наверное, так не смог, это отдельный талант», – сказал Буре в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте Федерации хоккея России.

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