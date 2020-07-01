«Сибирь» отказалась от сбора в Финляндии и решила выступить на мемориале Ромазана
«Сибирь» на официальном сайте сообщила об изменениях в своих планах по предсезонной подготовке. Клуб решил отказаться от сбора в финском городе Валкеакоски, где команда планировала быть с 2 по 15 августа, и провести четыре-пять контрольных матчей.
Вместо зарубежного сбора «Сибирь» будет тренироваться в Новосибирске и примет участие в магнитогорском турнире памяти Ромазана с 10 по 14 августа. Помимо «Сибири» и «Металлурга» в турнире участвуют «Автомобилист», «Куньлунь» и «Амур».
Ранее полный план предсезонной подготовки команды Николая Заварухина был опубликован на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты новосибирской команды выйдут из отпуска 14 июля и пройдут медобследование.
Опубликован план предсезонной подготовки «Сибири»
- 1 июля 2020
-
12:41
-
12:22
-
12:20
-
12:04
-
11:42
-
11:25
-
11:11
-
10:33
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:10
-
09:02
-
00:38
-
00:15
-
00:10
- 30 июня 2020
-
23:46
-
23:18
-
22:59
-
22:33
-
21:59
-
21:24
-
20:55
-
20:11
-
19:50
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:45
-
18:16
-
18:01
-
17:43
-
17:30
-
17:04
-
16:47
Партнерский контент