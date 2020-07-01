«Сибирь» отказалась от сбора в Финляндии и решила выступить на мемориале Ромазана

«Сибирь» на официальном сайте сообщила об изменениях в своих планах по предсезонной подготовке. Клуб решил отказаться от сбора в финском городе Валкеакоски, где команда планировала быть с 2 по 15 августа, и провести четыре-пять контрольных матчей.

Вместо зарубежного сбора «Сибирь» будет тренироваться в Новосибирске и примет участие в магнитогорском турнире памяти Ромазана с 10 по 14 августа. Помимо «Сибири» и «Металлурга» в турнире участвуют «Автомобилист», «Куньлунь» и «Амур».

Ранее полный план предсезонной подготовки команды Николая Заварухина был опубликован на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты новосибирской команды выйдут из отпуска 14 июля и пройдут медобследование.