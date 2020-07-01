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61-летний финский специалист Яри Каарела стал тренером вратарей «Сибири»

61-летний финский специалист Яри Каарела стал тренером вратарей «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Новым тренером вратарей «Сибири» стал 61-летний финский специалист Яри Каарела, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

В бытность игрока Яри выступал в Финляндии и Северной Америке. Тренерскую карьеру начал в 1992 году во второй лиге Финляндии в качестве главного тренера. Через два года перешёл в лигу рангом выше и стал ассистентом в команде ХИФК, где проработал восемь лет. В этот же период Каарела получил приглашение в сборную Финляндии и принял участие в Олимпийских играх 1998 года и шести чемпионатах мира. С 2002 по 2010 годы был тренером вратарей в финском клубе ХПК.

Сезон-2010/2011 стал для него первым в КХЛ: Яри начинал свою работу в «Локомотиве», а продолжил в Магнитогорском «Металлурге». После этого он провёл сезон в «Атланте», два сезона в ЦСКА и один в СКА. С 2017 по 2020 год являлся тренером вратарей ХК «Сочи». С сезона-2016/2017 работает в штабе сборной Беларуси.

Константин Капкайкин, ранее находившийся на этой должности, продолжит работау в системе клуба в качестве советника генерального директора ХК «Сибирь» и будет отвечать за подготовку вратарей старших возрастных групп ДЮСШ «Сибирь».

«Сибирь» отказалась от сбора в Финляндии и решила выступить на мемориале Ромазана
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