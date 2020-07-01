«Знарок начнёт без раскачки». Игроки «Спартака» начали самостоятельные тренировки на льду

В преддверии начала предсезонных сборов хоккеисты «Спартака» тренируются самостоятельно на льду, сообщает пресс-служба клуба в официальном «твиттере».

«Перед стартом сборов хоккеисты тренируются самостоятельно. В Москве сняты ограничения, и у парней есть возможность выйти на лёд, чтобы окунуться в привычную стихию. Через две недели Олег Знарок начнёт без раскачки, так что подтянуть кондиции лучше сейчас. Чтобы выжить потом», — сказано в сообщении.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».

В середине июля команда начнет работать уже под руководством главного тренера Олега Знарка. «Спартак» пока не анонсировал план подготовки к сезону, но известно, что красно-белые примут участие в Кубке мэра Москвы с 27 по 29 августа. Соперниками станут московское «Динамо», «Витязь» и ЦСКА.