«Знарок начнёт без раскачки». Игроки «Спартака» начали самостоятельные тренировки на льду

В преддверии начала предсезонных сборов хоккеисты «Спартака» тренируются самостоятельно на льду, сообщает пресс-служба клуба в официальном «твиттере».
«Перед стартом сборов хоккеисты тренируются самостоятельно. В Москве сняты ограничения, и у парней есть возможность выйти на лёд, чтобы окунуться в привычную стихию. Через две недели Олег Знарок начнёт без раскачки, так что подтянуть кондиции лучше сейчас. Чтобы выжить потом», — сказано в сообщении.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».
В середине июля команда начнет работать уже под руководством главного тренера Олега Знарка. «Спартак» пока не анонсировал план подготовки к сезону, но известно, что красно-белые примут участие в Кубке мэра Москвы с 27 по 29 августа. Соперниками станут московское «Динамо», «Витязь» и ЦСКА.
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