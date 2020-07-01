Гика: мой новорождённый сын счастлив, что проведёт в Челябинске следующие три года

Нападающий «Трактора» Томаш Гика поделился мнением о достижении договорённости о продлении контракта ещё на два года. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Мы достигли договорённости о продлении моего контракта ещё на два года, то есть этот сезон и ещё два я буду играть за челябинский «Трактор»!



Я очень рад, и не только я, но и моя семья, в особенности мой новорождённый сын. Он счастлив, что следующие три года проведёт в Челябинске, так же к этому относится и моя жена. Так что вы будете видеть меня, моего юного друга и мою жену в Челябинске ещё три года! Скоро увидимся! Берегите себя и своё здоровье, с нетерпением жду встречи со всеми вами», – цитирует Гику пресс-служба челябинского клуба.