Гика: мой новорождённый сын счастлив, что проведёт в Челябинске следующие три года
Нападающий «Трактора» Томаш Гика поделился мнением о достижении договорённости о продлении контракта ещё на два года. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023.
«Мы достигли договорённости о продлении моего контракта ещё на два года, то есть этот сезон и ещё два я буду играть за челябинский «Трактор»!
Я очень рад, и не только я, но и моя семья, в особенности мой новорождённый сын. Он счастлив, что следующие три года проведёт в Челябинске, так же к этому относится и моя жена. Так что вы будете видеть меня, моего юного друга и мою жену в Челябинске ещё три года! Скоро увидимся! Берегите себя и своё здоровье, с нетерпением жду встречи со всеми вами», – цитирует Гику пресс-служба челябинского клуба.
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