Стал известен план предсезонной подготовки «Автомобилиста»

«Автомобилист» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки екатеринбургского клуба.
14 июля команда выходит из отпуска. В течение треё дней игроки будут проходить медицинский осмотр. С 17 по 31 июля “Автомобилист” проведет тренировочные сборы на базе в поселке Рефтинский в Свердловской области. Затем запланированы два контрольных матча, соперники и даты будут объявлены позже.
С 10 по 14 августа команда примет участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске, где сыграет с местным “Металлургом”, хабаровским “Амуром”, новосибирской “Сибирью” и пекинским “Куньлунь Ред Стар”. 20 августа в Екатеринбурге состоится контрольный матч с челябинским “Трактором”.
С 23 по 26 августа “Автомобилист” выступит на Кубке Губернатора Челябинской области. Кроме хозяев турнира соперниками станут новосибирская “Сибирь” и нижнекамский “Нефтехимик”.
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