Марк Марин: «Торпедо» – клуб с хорошими традициями. Это большой шанс для меня

Защитник Марк Марин прокомментировал переход в «Торпедо». Последние сезоны защитник провёл в системе «Ак Барса».

«Это большой шанс для меня. Решение принял с позитивом, семья тоже рада, ведь это хороший клуб с хорошими традициями и прекрасными болельщиками. Они уже писали мне в соцсетях, поздравляли с переходом. Всех читал, было приятно.



Мне позвонил генеральный менеджер клуба и сказал, что меня там ждут. А я уже, в свою очередь, должен буду показать и проявить себя. Я пока не был в Нижнем Новгороде, так как сборы у «Торпедо» начинаются позже. Увидим, что да как.

Готовлюсь к сезону в Тольятти самостоятельно. Жду, когда нам откроют ледовые коробки. А в середине июля поеду на сборы в Нижний Новгород», — цитирует Марина пресс-служба ВХЛ.