Марк Марин: «Торпедо» – клуб с хорошими традициями. Это большой шанс для меня
Защитник Марк Марин прокомментировал переход в «Торпедо». Последние сезоны защитник провёл в системе «Ак Барса».
«Это большой шанс для меня. Решение принял с позитивом, семья тоже рада, ведь это хороший клуб с хорошими традициями и прекрасными болельщиками. Они уже писали мне в соцсетях, поздравляли с переходом. Всех читал, было приятно.
Мне позвонил генеральный менеджер клуба и сказал, что меня там ждут. А я уже, в свою очередь, должен буду показать и проявить себя. Я пока не был в Нижнем Новгороде, так как сборы у «Торпедо» начинаются позже. Увидим, что да как.
Готовлюсь к сезону в Тольятти самостоятельно. Жду, когда нам откроют ледовые коробки. А в середине июля поеду на сборы в Нижний Новгород», — цитирует Марина пресс-служба ВХЛ.
Защитник Марк Марин перешёл в «Торпедо». Ранее хоккеист не принял предложение «Ак Барса»
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