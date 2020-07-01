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Морозов — о первом номере импорт-драфта CHL: хотим, чтобы Петров остался в «Крыльях»

Морозов — о первом номере импорт-драфта CHL: хотим, чтобы Петров остался в «Крыльях»
Хоккей / МХЛ 0

Президент «Крыльев Советов» и КХЛ Алексей Морозов сообщил, что клуб планирует продлить контракт с форвардом Матвеем Петровым. Ранее 17-летний нападающий был выбран клубом «Норт-Бэй Баттальон» на импорт-драфте CHL под общим первым номером.

«Мы ему ещё в апреле сделали предложение по контракту. Он ждал этого драфта, пока контракт с «Крыльями Советов» он не подписывал, но у нас на него есть права. Сейчас драфт закончился, и мы будем вести с ним переговоры по поводу того, где бы он хотел бы продолжить свою карьеру.

Я почитал сегодня его интервью, где он говорит, что ему интересно было бы попробовать себя в другой лиге. С его представителем мы на связи, будем прорабатывать этот вопрос, надо смотреть, какая будет эпидемиологическая ситуация, сможет ли он уехать. Мы хотели бы, чтобы он остался и принес бы ещё пользу «Крыльям Советов» и МХЛ, рос у нас на глазах. Он талантливый парень, хороший игрок, надеемся, что его ждёт светлое будущее», – цитирует Морозова ТАСС.

17-летний российский форвард Петров выбран под первым номером на импорт-драфте CHL
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