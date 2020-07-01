Пилко: Щербаку нужна перезагрузка карьеры. Может, он вернётся в КХЛ через год-два

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Никиты Щербака, рассказал о дальнейшей судьбе своего клиента.

«С Щербаком я несколько раз общался в прошлом сезоне, когда он находился в компании с моими игроками, а некоторое время назад он позвонил мне сам. Я ему выразил своё мнение, относительно его будущего, и он со мной согласился. По большому счёту, я не хочу его оставлять в России. Считаю, что ему надо либо идти на двусторонний контракт в Америку, либо играть в сильном чемпионате Швеции, где команды много времени уделяют на развитие игроков.

Щербаку нужна перезагрузка карьеры. Я не говорю, что ему с КХЛ не по пути. Может быть, он вернётся через год-два, а может и не вернётся. Сейчас очевидно только то, что ему нужно принимать новый вызов, возвращать себя на прежний уровень и быть в таком окружении, где всё настроено на позитив», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Прочитать полное интервью с Алёшей Пилко можно на «Чемпионате».