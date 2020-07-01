Пилко: Щербаку нужна перезагрузка карьеры. Может, он вернётся в КХЛ через год-два

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Никиты Щербака, рассказал о дальнейшей судьбе своего клиента.
«С Щербаком я несколько раз общался в прошлом сезоне, когда он находился в компании с моими игроками, а некоторое время назад он позвонил мне сам. Я ему выразил своё мнение, относительно его будущего, и он со мной согласился. По большому счёту, я не хочу его оставлять в России. Считаю, что ему надо либо идти на двусторонний контракт в Америку, либо играть в сильном чемпионате Швеции, где команды много времени уделяют на развитие игроков.
Щербаку нужна перезагрузка карьеры. Я не говорю, что ему с КХЛ не по пути. Может быть, он вернётся через год-два, а может и не вернётся. Сейчас очевидно только то, что ему нужно принимать новый вызов, возвращать себя на прежний уровень и быть в таком окружении, где всё настроено на позитив», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Прочитать полное интервью с Алёшей Пилко можно на «Чемпионате».
- 1 июля 2020
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
16:50
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:31
-
15:00
-
14:31
-
14:16
-
14:00
-
13:55
-
13:22
-
13:00
-
12:41
-
12:22
-
12:20
-
12:04
-
11:42
-
11:25
-
11:11
-
10:33
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:10
-
09:02
-
00:38
-
00:15
-
00:10
- 30 июня 2020
-
23:46
-
23:18
-
22:59
-
22:33