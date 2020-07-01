Михайлов призвал ФХР определить чемпиона России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов призвал Федерацию хоккея России (ФХР) определить чемпиона страны, несмотря на досрочное завершение сезона из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат выиграл ЦСКА, а плей-офф был остановлен после первого раунда.
«Я вообще всегда был за разделение двух турниров — регулярный чемпионат — одно, розыгрыш Кубка Гагарина — совсем другое. Раньше победитель гладкого чемпионата получал Кубок Континента, а обладатель Кубка Гагарина получал ещё в придачу и титул чемпиона России.
Я всегда говорил, что это не совсем корректно. Вообще, главный хоккейный орган, занимающийся развитием хоккея в нашей стране — это наша Федерация хоккея России.
И именно она должна определять команду, которая по итогам сезона-2019/20 получает звание чемпиона России. Думаю, ФХР должна объявить об этом в ближайшее время», — цитирует Михайлова «Газета.ру».
- 1 июля 2020
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