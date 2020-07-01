Бывший капитан сборной Финляндии Лассе Кукконен завершил карьеру

Бывший капитан сборной Финляндии Лассе Кукконен объявил о завершении карьеры. Последний сезон 38-летний игрок провёл в «Кярпяте». Правда, полноценным сезон не получился, он был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. На момент остановки «Кярпят» лидировал в лиге.

«Я ещё больше убедился в правильности решения завершить карьеру. Я завершаю её сам, а не из-за травмы. Именно так мне хотелось уйти из спорта», — цитирует Кукконена Yle.

В составе сборной Финляндии Кукконен завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также серебро на ОИ-2010. В 2011 году Кукконен стал чемпионом мира.

В НХЛ Кукконен поиграл за «Филадельфию Флайерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Также Кукконен выступал в КХЛ. В России он защищал цвета «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга».