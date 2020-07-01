Источник: НХЛ проведёт конец сезона в Эдмонтоне и Торонто
Руководство НХЛ определилось с местом проведения матчей после рестарта сезона. Оставшиеся матчи будут проходить в Эдмонтоне и Торонто (оба — Канада), утверждает инсайдер TSN Боб Маккензи.
Решение должно быть утверждено на встрече представителей НХЛ и профоюза игроков. Если не будет каких-то неожиданных изменений, место проведения матчей утвердят к 3-4 июля.
Помимо канадских городов на проведение матчей также претендовали Лас-Вегас, Ванкувер, Чикаго и Лос-Анджелес.
Сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет. Сезон возобновится с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. В нём примут участие 24 команды, а не 16, как обычно. Тренировочные лагеря будут открыты с 10 июля.
- 1 июля 2020
-
18:39
-
18:32
-
18:01
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
16:50
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:31
-
15:00
-
14:31
-
14:16
-
14:00
-
13:55
-
13:22
-
13:00
-
12:41
-
12:22
-
12:20
-
12:04
-
11:42
-
11:25
-
11:11
-
10:33
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:10
-
09:02
-
00:38
-
00:15
-
00:10
- 30 июня 2020
-
23:46
Партнерский контент