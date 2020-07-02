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Назаров: мужчины с низкой социальной ответственностью не должны диктовать нам свои условия

Назаров: мужчины с низкой социальной ответственностью не должны диктовать нам свои условия
Хоккей / Прочие 0

Известный российский тренер Андрей Назаров сообщил, что принял участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию России.

«Недавно отдохнул в нашем российском Крыму, замечательно провёл время. Природа изумительная, воздух чистейший! Искупался, набрался сил, энергии. Кстати, отлично порыбачил. Поймал осетра – это одна из моих любимых рыб. Поел другую вкусную и свежую рыбу: камбалу, пиленгаса, кефаль.

Разумеется, мы с семьёй ходили на голосование по поправкам в Конституцию России, выполнили свой гражданский долг. Считаю, что нужно ответственно подходить к таким вещам. Я уже говорил, что поддерживаю курс нашего президента Владимира Владимировича Путина. Судя по данным экзитполов, этот курс поддерживает большинство граждан нашей страны. Так что то, о чём я говорил ранее, обязательно сбудется.

Никакие мужчины с низкой социальной ответственностью не должны диктовать нам свои условия, как мы это наблюдаем в некоторых других странах. Никаких двух пап в России тоже быть не должно. Президент же сказал, что у российских детей должен быть папа и должна быть мама. Абсолютно с этим согласен. Дети – будущее нашей страны. Они должны расти и развиваться в нормальных условиях, а не бог знает как. Кроме того, будут тщательнее закреплены меры соцподдержки, защищена историческая правда нашей страны», — сказал Назаров «Чемпионату».

Фото: Из личного архива Андрея Назарова

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