«Рейнджерс» показал небольшую нарезку со смеющимся Артемием Панариным

Пресс-служба клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовала серию коротких видео с российским форвардом команды Артемием Панариным. На видео россиянин смеётся в камеру, а также пытается спеть Jingle Bells.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, и далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.