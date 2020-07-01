Дадонов попал в топ-10 рейтинга игроков TSN, которые могут стать свободными агентами

Издание TSN представило список лучших игроков НХЛ, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона.

На первое место авторы рейтинга поставили 30-летнего защитника «Сент-Луис Блюз» Алекса Пьетранжело. Второе место занял нападающий «Аризоны Койотс» Тэйлор Холл. Тройку лучших замкнул защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг.

В первую десятку рейтинга вошёл один россиянин — восьмое место занял форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов. В 69 матчах в текущем сезоне он набрал 47 (25+22) очков.

В список попал и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук — 23-е место. Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин занял 25-ю строчку рейтинга. А форвард «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников — на 28-м месте.