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Дадонов попал в топ-10 рейтинга игроков TSN, которые могут стать свободными агентами

Дадонов попал в топ-10 рейтинга игроков TSN, которые могут стать свободными агентами
Хоккей / НХЛ 0

Издание TSN представило список лучших игроков НХЛ, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона.

На первое место авторы рейтинга поставили 30-летнего защитника «Сент-Луис Блюз» Алекса Пьетранжело. Второе место занял нападающий «Аризоны Койотс» Тэйлор Холл. Тройку лучших замкнул защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг.

В первую десятку рейтинга вошёл один россиянин — восьмое место занял форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов. В 69 матчах в текущем сезоне он набрал 47 (25+22) очков.

В список попал и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук — 23-е место. Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин занял 25-ю строчку рейтинга. А форвард «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников — на 28-м месте.

Дадонов, Ковальчук и Наместников вошли в список лучших свободных агентов по версии Score
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