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У «Слована» сменился владелец. Клуб приобрёл один из богатейших жителей Словакии

У «Слована» сменился владелец. Клуб приобрёл один из богатейших жителей Словакии
Хоккей / КХЛ 0

Словацкий клуб «Слован», ранее выступавший в КХЛ, сменил владельца, сообщают местные СМИ. Новым владельцем клуба стал Рудольф Груби, сооснователь компании Eset.

Фирма бизнесмена известна созданием одного из самых популярных в мире антивирусов. В настоящее время Груби входит в десятку богатейших жителей страны. Его состояние оценивается более чем в $ 700 млн. В клубе информацию пока не подтвердили. По данным источников, стороны ещё не закрыли сделку.

«Слован» выступал в КХЛ с сезона-2012/2013 по сезон-2018/2019. За это время клуб дважды попадал в плей-офф. Но из-за серьёзных финансовых проблем «Слован» отказался от выступления в КХЛ. Более того, клуб был на грани банкротства, но продолжил существование.

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