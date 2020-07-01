Защитник сборной России Артём Зуб женился

Российский защитник Артём Зуб, подписавший контракт с «Оттавой Сенаторз», женился. 24-летний игрок узаконил отношения со своей девушкой Евгенией Демичевой.
Фото со свадьбы выложила в «сториз» в «Инстаграме» супруга Зуба.
Защитник в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в 2018 году. В КХЛ выступал за «Амур» и СКА. С будущей супругой Зуб познакомился в Хабаровске несколько лет назад.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах за петербургский клуб, записав на свой счёт 22 (13+9) очка при показателе полезности «+35» и 20 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 19 минут 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Зуба из-за повреждения только одна встреча (на льду — 2 минуты 20 секунд). 28 апреля СКА объявил об уходе хоккеиста из команды.
- 1 июля 2020
-
21:37
-
20:52
-
20:41
-
20:09
-
19:33
-
19:27
-
19:05
-
18:39
-
18:32
-
18:01
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
16:50
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:31
-
15:00
-
14:31
-
14:16
-
14:00
-
13:55
-
13:22
-
13:00
-
12:41
-
12:22
-
12:20
-
12:04
-
11:42
-
11:25
-
11:11
-
10:33
-
10:21
-
10:00