Защитник сборной России Артём Зуб женился

Российский защитник Артём Зуб, подписавший контракт с «Оттавой Сенаторз», женился. 24-летний игрок узаконил отношения со своей девушкой Евгенией Демичевой.

Фото со свадьбы выложила в «сториз» в «Инстаграме» супруга Зуба.

Защитник в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в 2018 году. В КХЛ выступал за «Амур» и СКА. С будущей супругой Зуб познакомился в Хабаровске несколько лет назад.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах за петербургский клуб, записав на свой счёт 22 (13+9) очка при показателе полезности «+35» и 20 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 19 минут 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Зуба из-за повреждения только одна встреча (на льду — 2 минуты 20 секунд). 28 апреля СКА объявил об уходе хоккеиста из команды.