Вадим Шипачёв посетил футбольный матч «Сочи» — «Динамо»
Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв находится на трибунах стадиона «Фишт», где в эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо».
«С такой поддержкой просто невозможно проиграть! Семья Шипачёвых пришла поболеть за наших футбольных одноклубников — ФК «Динамо» — в матче с ФК «Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы москвичей, выложившей фото Шипачёва с детьми.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Динамо».
Сейчас середина второго тайма встречи. «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. Единственный мяч забил Николай Комличенко, реализовав заработанный им же пенальти.
Контракт Шипачёва с «Динамо» истекает 30 апреля 2021 года. Игрок выражает надежду, что соглашение с клубом будет продлено.
Шипачёв: надеюсь, что договоримся с «Динамо» о новом контракте. Меня здесь всё устраивает
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