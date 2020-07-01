Вадим Шипачёв посетил футбольный матч «Сочи» — «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв находится на трибунах стадиона «Фишт», где в эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо».

«С такой поддержкой просто невозможно проиграть! Семья Шипачёвых пришла поболеть за наших футбольных одноклубников — ФК «Динамо» — в матче с ФК «Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы москвичей, выложившей фото Шипачёва с детьми.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Динамо».

Сейчас середина второго тайма встречи. «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. Единственный мяч забил Николай Комличенко, реализовав заработанный им же пенальти.

Контракт Шипачёва с «Динамо» истекает 30 апреля 2021 года. Игрок выражает надежду, что соглашение с клубом будет продлено.