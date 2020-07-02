Кенневилль: у Бобровского будет шанс доказать, что он является голкипером топ-уровня

Главный тренер «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился ожиданиями от серии с «Нью-Йорк Айлендерс» в квалификации Кубка Стэнли. Кенневилль заявил, что связывает большие надежды с российским голкипером Сергеем Бобровским.

«У Бобровского будет шанс побеждать и доказывать, что он является голкипером топ-уровня. Игра вратарей особенно после такого перерыва будет крайне важна для команд. Думаю, Бобровский делает всё, чтобы быть готовым. У него будет прекрасный шанс оставить позади неудачи сезона. Ведь мы в итоге будем помнить лишь то, как заканчивался сезон», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».