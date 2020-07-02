Игроки «Вашингтона» Овечкин и Орлов в США проголосовали по поправкам к конституции РФ

Российские игроки клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали по поправкам к конституции Российской Федерации на территории посольства в США, сообщается на официальной страничке консульства в «Твиттере».
«В Посольстве России в США продолжается голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. Свой выбор на избирательном участке в Вашингтоне сделали Дмитрий Орлов и Александр Овечкин (играют за вашингтонский хоккейный клуб)», — гласит сообщение пресс-службы Посольства России в США.
Фото доступны на официальной странице Посольства России в США в «Твиттере».
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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