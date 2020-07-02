Тренер «Рейнджерс» оценил шансы Шестёркина и Георгиева на место в основе с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн выразил мнение о вратарской линии «синерубашечников» в преддверии серии плей-ин с «Каролиной Харрикейнз».

«Все трое имеют сильные стороны. Есть много причин сделать ставку на Шестёркина, много причин сделать ставку на Лундквиста и много причин — на Георгиева. Время очень неопределенное, так что нам предстоит ответить на эти вопросы в течение двух, двух с половиной недель работы в лагере.



Я говорил со всеми из них, особенно с Георгиевым и Лундквистом, потому что они находились в Европе. Шестёркин катался в Нью-Йорке последнюю неделю. Мы находимся в хорошем положении



История Хенрика является фактором, сезон Игоря тоже является фактором. Всё надо принимать во внимание. При принятии решения все надо принимать во внимание. Для каждого игрока период между началом тренировок и началом матчей будет очень важен, но особенно — для наших вратарей», — цитирует Куинна русскоязычная версия сайта НХЛ.



В текущем сезоне Игорь Шестёркин провёл 12 игр в составе «Рейнджерс», в которых одержал 10 побед, имея 93,2% отражённых бросков и средний показатель пропущенных шайб 2.52.



Его соотечественник Александр Георгиев отыграл 32 встречи, победив в 17 из них. На его счету две игры на ноль. Процент отражённых бросков составляет 91%, при 3,04 в среднем пропущенных шайб за игру.