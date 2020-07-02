Кожевников: клубы КХЛ сами загнали себя в ловушку с потолком зарплат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с зарплатным потолком в КХЛ, по причине которого клубам пришлось расторгать контракты с игроками и выплачивать им компенсации.
«Клубы сами загнали себя в эту ловушку, подписывая в последние сезоны немало игроков на крупные зарплаты. Хотя о введении в 2020 году зарплатного потолка КХЛ объявила ещё два года назад. И времени перестроиться под новые реалии было достаточно. Я понимаю, некоторые клубы рассчитывали, что получится добиться отмены этого потолка или его увеличения. Не случайно нынешней весной ЦСКА пытался договориться поднять его до 1,3 млрд. Я и сам был и остаюсь сторонником такого подхода. Но раз был риск того, что КХЛ будет стоять на своём, следовало немного подстраховаться и не торопиться подписывать крупные соглашения. Теперь всё зависит от переговоров руководителей клубов с хоккеистами. Важно, чтобы и игроки задумались, смогут ли они найти себе другие команды на хороших условиях, если сейчас не достигнут компромисса с нынешними работодателями», — приводят слова Кожевникова «Известия».
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