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Коваленко: не знаю ни одного хоккеиста, который был бы за открытие своей зарплаты в прессе

Коваленко: не знаю ни одного хоккеиста, который был бы за открытие своей зарплаты в прессе
Хоккей / КХЛ 0

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал распространённое мнение, что информация о заработках в лиге должна быть общедоступной.

«Открытие контрактов не предусмотрено ни действующим регламентом КХЛ, ни трудовым законодательством России. Поэтому тема является во многом искусственной. НХЛ – это бизнес, в котором всё построено на цифрах. КХЛ – социальный проект, у лиги свои функции. Сравнений быть не может.

Не знаю ни одного хоккеиста, который категорически выступил бы за публикацию подробностей своего контракта в прессе. Можете провести голосование среди игроков, но нам его результат абсолютно понятен – практически сто на ноль.

Поверьте, это не какой-то каприз именно хоккеистов. В России в том же бизнесе нет сторонников открытия контрактов, в других сферах деятельности та же картина. Так что нет смысла тут кому-то что-то навязывать», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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