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«Трактор» обновил план предсезонной подготовки. Сборы пройдут в Челябинске и Беларуси

«Трактор» обновил план предсезонной подготовки. Сборы пройдут в Челябинске и Беларуси
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» на официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о плане предсезонной подготовки челябинского клуба.

14 июля – углублённое медицинское обследование.
15 — 18 июля – тренировочный сбор в Челябинске.
19 июля — 2 августа – тренировочный сбор в Беларуси.
30 июля и 1 августа – контрольные матчи с минским «Динамо».
3 — 9 августа – тренировочный сбор в Челябинске.
10 — 13 августа – участие в Кубке Республики Башкортостан в Уфе. Соперники: «Салават Юлаев» (Уфа), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Северсталь» (Череповец).
15 — 22 августа – тренировочный сбор в Челябинске.
20 августа – контрольный матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.
23 — 26 августа – участие в Кубке губернатора Челябинской области. Соперники: «Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Нефтехимик» (Нижнекамск).
27 — 31 августа – тренировочный сбор в Челябинске.
30 августа – контрольный матч с «Металлургом» в Магнитогорске.

«Трактор» выйдет из отпуска 14 июля. Команда примет участие в двух предсезонных турнирах
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