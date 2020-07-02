«Трактор» обновил план предсезонной подготовки. Сборы пройдут в Челябинске и Беларуси

«Трактор» на официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о плане предсезонной подготовки челябинского клуба.

14 июля – углублённое медицинское обследование.

15 — 18 июля – тренировочный сбор в Челябинске.

19 июля — 2 августа – тренировочный сбор в Беларуси.

30 июля и 1 августа – контрольные матчи с минским «Динамо».

3 — 9 августа – тренировочный сбор в Челябинске.

10 — 13 августа – участие в Кубке Республики Башкортостан в Уфе. Соперники: «Салават Юлаев» (Уфа), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Северсталь» (Череповец).

15 — 22 августа – тренировочный сбор в Челябинске.

20 августа – контрольный матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

23 — 26 августа – участие в Кубке губернатора Челябинской области. Соперники: «Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Нефтехимик» (Нижнекамск).

27 — 31 августа – тренировочный сбор в Челябинске.

30 августа – контрольный матч с «Металлургом» в Магнитогорске.