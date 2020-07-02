Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Интернет-магазин выпустил статуэтку в честь легендарного гола Овечкина за «Вашингтон»

Интернет-магазин выпустил статуэтку в честь легендарного гола Овечкина за «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

Интернет-магазин спортивных сувениров и товаров FOCO пополнил каталог новой статуэткой. На этот раз в каталоге появилась статуэтка в честь капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Новинка посвящена легендарному голу россиянину. Овечкин забросил одну из известнейших шайб в своей карьере 16 января 2006 года в матче с «Финикс Койотс». Овечкин двигался к воротам с шайбой, но столкнулся с защитником Полом Марой, упал на лёд и направил шайбу в ворота в лежачем положении. Данная статуэтка является лимитированной. Её цена — $ 45.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» RMNB.

Ранее игровой свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в котором российский форвард забил знаменитый гол в ворота «Финикс Койотс», лёжа на льду, был продан на благотворительном аукционе GoldinAuctions за $ 66 тыс.

Игровой свитер Овечкина, в котором хоккеист забил знаменитый гол лёжа, продан за $ 66 тыс.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020