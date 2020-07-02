Интернет-магазин выпустил статуэтку в честь легендарного гола Овечкина за «Вашингтон»

Интернет-магазин спортивных сувениров и товаров FOCO пополнил каталог новой статуэткой. На этот раз в каталоге появилась статуэтка в честь капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



Новинка посвящена легендарному голу россиянину. Овечкин забросил одну из известнейших шайб в своей карьере 16 января 2006 года в матче с «Финикс Койотс». Овечкин двигался к воротам с шайбой, но столкнулся с защитником Полом Марой, упал на лёд и направил шайбу в ворота в лежачем положении. Данная статуэтка является лимитированной. Её цена — $ 45.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» RMNB.

Ранее игровой свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в котором российский форвард забил знаменитый гол в ворота «Финикс Койотс», лёжа на льду, был продан на благотворительном аукционе GoldinAuctions за $ 66 тыс.