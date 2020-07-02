Куинн Хьюз: мы увидим захватывающий хоккей в исполнении одинаковых по силе команд

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз поделился ожиданиями от плей-офф НХЛ.
«Я перезагрузился и рвусь в бой. Думаю, что мне были очень нужны эти четыре месяца. Так что нет худа без добра. Чувствую, что стал сильнее. Мне кажется, что в плей-офф я сыграю лучше сейчас, чем три с половиной месяца назад. Ощущаю себя замечательно, уверен в себе, рад и готов играть.
Тренировка с командой? Я был очень рад снова увидеть ребят. Мы соскучились, так что было весело. Мы не играли, и у меня было время подумать, над чем мне ещё надо поработать, поразмышлять о будущем, о серии с «Уайлд». С ними тяжело играть. Тут либо пан, либо пропал. Они действуют очень жёстко, к этому надо привыкнуть. Но мне это нравится. Будет очень интересно.
Плей-офф из 24 команд? Думаю, что мы увидим захватывающий хоккей в исполнении одинаковых по силе команд. Мы уже долго не играли, но тут все профессионалы, а значит, нам надо быстро вкатиться в игру. Так что хоккей будет очень интересным», – цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.
- 2 июля 2020
-
13:00
-
12:49
-
12:20
-
11:46
-
11:05
-
10:40
-
10:19
-
09:55
-
09:34
-
09:15
-
08:26
-
07:33
-
06:26
-
06:00
-
03:39
-
02:31
-
00:59
-
00:24
- 1 июля 2020
-
23:20
-
22:58
-
22:27
-
21:37
-
20:52
-
20:41
-
20:09
-
19:33
-
19:27
-
19:05
-
18:39
-
18:32
-
18:01
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
16:50