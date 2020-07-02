Куинн Хьюз: мы увидим захватывающий хоккей в исполнении одинаковых по силе команд

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз поделился ожиданиями от плей-офф НХЛ.



«Я перезагрузился и рвусь в бой. Думаю, что мне были очень нужны эти четыре месяца. Так что нет худа без добра. Чувствую, что стал сильнее. Мне кажется, что в плей-офф я сыграю лучше сейчас, чем три с половиной месяца назад. Ощущаю себя замечательно, уверен в себе, рад и готов играть.



Тренировка с командой? Я был очень рад снова увидеть ребят. Мы соскучились, так что было весело. Мы не играли, и у меня было время подумать, над чем мне ещё надо поработать, поразмышлять о будущем, о серии с «Уайлд». С ними тяжело играть. Тут либо пан, либо пропал. Они действуют очень жёстко, к этому надо привыкнуть. Но мне это нравится. Будет очень интересно.



Плей-офф из 24 команд? Думаю, что мы увидим захватывающий хоккей в исполнении одинаковых по силе команд. Мы уже долго не играли, но тут все профессионалы, а значит, нам надо быстро вкатиться в игру. Так что хоккей будет очень интересным», – цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.

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