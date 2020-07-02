Источник: «Мерседес» Анисина снёс столб электропередач, водитель скрылся с места аварии

«Мерседес» известного российского хоккеиста Михаила Анисина снёс столб электропередач, а водитель скрылся с места аварии, оставив в багажнике хоккейные клюшки, сообщается в телеграм-канале LIFE Shot.
«Всё произошло в посёлке Козлово (Тверская область). Вечером перед жителями предстала интереснейшая картина: направленный, как зенитка, столб, а рядом разбитый «мерс», на котором обычно рассекал Анисин. Правда, вот кто был в момент аварии за рулём, никто не видел. Зато местные в этот день хорошо запомнили, как Анисин закупался в местном магазинчике алкоголем. Когда полицейские пришли домой к его семье, то родные Михаила отрапортовали, что понятия не имеют, кто был за рулём. А сам хоккеист срочно уехал в Москву, якобы по очень важным делам», — сказано в источнике.
В минувшем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги Анисин сыграл за «Хумо» в 34 матчах, забросил 6 шайб, отдал 14 результативных передач и получил 37 минут штрафа. В плей-офф он выходил на лёд в 11 встречах. Заброшенными шайбами форвард не отметился, однако записал на свой счёт шесть голевых передач.
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