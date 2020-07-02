П. Буре: чемпион России должен быть определён. Мы не должны выкидывать сезон на свалку

Чемпион мира Павел Буре прокомментировал тот факт, что ФХР определит чемпиона России в сезоне, завершённом из-за коронавируса.



«Чемпион России по хоккею должен быть определён. Да, не удалось определить обладателя Кубка Гагарина. Но мы не должны выкидывать сезон на свалку истории. Команды бились друг с другом, игроки работали на сборах, выкладывались, отдавали все силы вплоть до остановки сезона, радовали болельщиков.



Думаю, ФХР должна определить призёров чемпионата. Может быть, по итогам регулярного чемпионата это будет не совсем справедливо, но ведь прошел еще и первый раунд плей-офф. Если совместить показатели, это может быть вполне объективным результатом для распределения призовых мест», – приводит слова Буре «Интерфакс».

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